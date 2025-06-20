Ряд стран ЕС решили закрыть Шенген для российских военных. Фото:

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У Європейському Союзі домовилися закрити Шенгенську зону для російських військових.

Так, міністри внутрішніх справ країн Балтії, країн Північної Європи та Польщі на зустрічі у Таллінні 19 червня домовились заборонити в’їзд до Шенгенської зони громадянам російської федерації, які брали участь в агресії проти України. Також на цій зустрічі були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex. Про це повідомило видання Times of Israel.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, проти України воювали сотні тисяч російських громадян. І Європа, як переконаний міністр, має показати, що ці люди не зможуть користуватися Шенгеном.

Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали та знищували, несуть дуже великий ризик безпеки для всіх нас, — заявив він.

Очікується, що заборона на в’їзд до Шенгенської зони для цієї групи громадян країни-агресора залишиться чинною і після закінчення активних бойових дій.

Нагадаємо, «Шенген» — це найбільша зона вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році. Наразі Шенгенська зона охоплює 29 країн.

Джерело: Times of Israel