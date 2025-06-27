Полиция задержала друга Наразия Гусакова, карточку которого использовали для сбора денег. Фото:

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Правоохоронці затримали фігуранта в справі Назарія Гусакова.

У п’ятницю, 27 червня, під час слідчих дій поліцейські затримали чоловіка, який був довіреною особою Гусакова. Слідчі вважають, що картку цього громадянина Назарій використовував для збору грошей. Про це «Суспільне» та «РБК-Україна» повідомили з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Поліцейські розповіли, що під час обшуків чоловік чинив опір. Також він намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперативника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронець отримав травми.

Довірену особу Гусакова вже затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик. Йому загрожує до п’яти років за опір поліції та травмування правоохоронця.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо Назарія Гусакова за підозрою у шахрайстві. Хворий на спінальну м’язову атрофію львів’янин за допомогою відомих українців роками збирав мільйони гривень на дуже дороге лікування. Спершу Назарій відмовився надати звіти про свої збори, а у мережі з’явилися дописи про його зв’язки з гральним бізнесом.

ЗМІ писали, що Гусаков неодноразово у приватних повідомленнях вимагав великі суми у донаторів — зокрема у пораненого військового та дівчини з онкологічною хворобою. Він плутався в дозуваннях життєво необхідних препаратів, а через його криптогаманці проходили мільйони доларів.

Правоохоронці у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян. Сам Гусаков ще 13 червня виїхав з України.

Джерела: «Суспільне», «РБК-Україна»