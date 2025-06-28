Истребители ВВС Германии перехватили российский самолет-разведчик

https://racurs.ua/n207402-istrebiteli-vvs-germanii-perehvatili-rossiyskiy-samolet-razvedchik.html

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Вранці 27 червня, як стало відомо BILD, німецькі винищувачі піднялися по тривозі, щоб перехопити російський літак-розвідник Іл-20М, який вилетів із Калінінграда без плану польоту та розпізнавального сигналу.

Іл-20М летів у бік міжнародного повітряного простору між Польщею та Німеччиною.

За інформацією BILD, о 9.16 ранку НАТО активував систему екстреного реагування — і всього через 16 хвилин два винищувачі Eurofighter злетіли з авіабази Лазі неподалік Ростока. О 9.54 вони встановили візуальний контакт із російським літаком над Балтикою, в районі польського міста Колобжег — лише за сотню кілометрів від німецького узбережжя.

У результаті Іл-20М не порушив повітряного простору Німеччини і пішов на північ приблизно за 40 кілометрів від острова Узедом. Один із винищувачів супроводжував літак до району данського острова Борнхольм. Після цього обидва Eurofighter благополучно повернулися на базу.

З початку року, як стверджують джерела BILD, це вже дев’ятий випадок, коли НАТО застосовує винищувачі для перехоплення російських військових літаків.