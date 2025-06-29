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Дональд Трамп поддержит новые санкции против россии, заявил сенатор Линдси Грэм. Фото:
Трамп поддержит новые санкции против россии — сенатор Линдси Грэмhttps://racurs.ua/n207436-tramp-podderjit-novye-sankcii-protiv-rossii-senator-lindsi-grem.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти російської федерації.
Сенатор Ліндсі Грем говорив з главою Сполучених Штатів і наголосив на необхідності ухвалити санкції проти країни-агресора. На запитання, чи готовий Трамп підписати законопроект про санкції, Грем відповів, що «все складається добре». Про це сенатор заявив в інтерв’ю ABC News.
Республіканець уточнив, що його пропозиція передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у рф і не допомагають Україні. Документ ухвалять після липневих канікул.
Час рухати законопроект. Мається на увазі закон, який запровадить тариф 500% на товари з Індії та Китаю, які купують 70% російської нафти, — зазначив Грем.
Також сенатор наголосив, що закон про санкції дозволить «зупинити підтримку військової машини путіна і заманити його за стіл перемовин».
Нагадаємо, 25 червня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть нових санкцій проти країни-агресора, бо все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду.
Джерело: ABC News