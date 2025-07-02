Республиканец Фицпатрик требует у Трампа объяснить Конгрессу новости о приостановлении военной помощи Украине

https://racurs.ua/n207515-respublikanec-ficpatrik-trebuet-u-trampa-obyasnit-kongressu-novosti-o-priostanovlenii-voennoy.html

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Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік надіслав Дональду Трампу листа з вимогою провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні і закликав до відновлення поставок.

Українські солдати і пілоти не лише захищають свою батьківщину, вони тримають лінію оборони всього демократичного світу. У захисті свободи не може бути половинчастих заходів. Відвага України має бути підкрпілена діями — США повинні, як завжди, відстоювати мир через силу.

До цього заклику приєднався інший республіканський конгресмен, Майкл МакКол:

Я очолював зусилля щодо законопроєкту про додаткову допомогу Україні, щоб вона нарешті мала зброю для відбиття жорсткої та неспровокованої атаки Росії. … Зараз саме час показати путіну, що ми налаштовані серйозно. Це починається з забезпечення України зброєю, схваленої Конгресом, щоб примусити путіна до переговорів.

Із заявами виступили також демократи, серед них співголова комітету Сенату із закордонних відносин Джин Шагін.

Президент Трамп лише минулого тижня пообіцяв знайти додаткові системи ППО для України, але голова Пентагону Піт Геґсет та його заступник Колбі, схоже, ігнорують президента. … Це безрозсудне рішення дозволяє Путіну ще більше водити за носа Трампа та вигравати час на полі бою.

Від самого Дональда Трампа коментарів про це поки не було. Як пише журналіст Остап Яриш 2 липня в розкладі президента не заплановано жодних публічних заходів.