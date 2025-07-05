France24 нашли в Швеции храм РПЦ в 300 м от стратегического аэропорта

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У Швеції поблизу міста Вастерас храм РПЦ, розташований всього за 300 м від стратегічно важливого аеропорту, підозрюється в шпигунстві на користь росії.

Про це пише France24.

Неподалік шведського міста Вестерос розташована церква Святої Казанської Божої Матері, що підпорядковується Московському патріархату. Однак, майже все у цій будівлі РПЦ здається дивним: її близькість до аеропорту, вдвічі вищий від запланованого шпиль та невловимий священник, якого нібито схвалила Служба зовнішньої розвідки рф, пише France 24.

Шведська розвідка також попереджає, що Москва, ймовірно, використовує церкву як платформу для шпигунства чи іншої шкідливої для нацбезпеки Швеції діяльності.

Вказано, що територія церкви обнесена високим сталевим парканом, а на самій будівлі є камери спостереження. А непроханих гостей відлякує знак «Прохід заборонено». Дзвінка на воротах немає, а закріплений там телефонний номер не відповідає. Перехожа, яка гуляла із собакою, розповіла журналістам, що рідко когось бачить на території церкви, і там не проводиться багато церковних заходів, крім двох щотижневих служб. Якось, за словами жінки, вона бачила там чоловіка зі сторожовим псом.

Всього за 300 м від церкви розташований цивільний аеродром Стокгольм-Вестерос (VST), який має третю за величиною злітно-посадкову смугу в Швеції. Спочатку аеродром був базою шведських Військово-повітряних сил, а в 1983 році його закрили. Однак, коли Швеція 2024 року вступила до НАТО, VST знову став об'єктом стратегічного військового значення.

Зараз на летовищі регулярно проводять навчання НАТО, під час яких союзники відточують колективну готовність захищати Швецію та весь Північнобалтійський регіон від Росії — найбільшої загрози з часів Другої світової та Холодної війни.

Керівник диспетчерської вежі Андреас Нюквіст занепокоєний тим, що поряд з аеродромом розташована російська церква з настоятелем, пов’язаним із Московським патріархатом різко здобула популярність.

Немає нічого нормального в церкві так близько до аеропорту, ​​- каже він та показує на шпиль із золотим куполом, який було б видно з вежі, якби не густе листя навколишніх дерев.

Експертів з безпеки непокоїть не лише близькість церкви до аеропорту. Адже споруда розташована близько до міста Вестерос. Від останнього до шведської столиці Стокгольму всього 1,5 години їзди.

Експерт з безпеки та автор книги про гібридну війну рф Патрік Оксанен, вказує на те, що місто Вестерос розташоване на березі озера Меларен — стратегічно важливого коридору, який з'єднує серце Швеції з Балтійським морем. І через цей важливий водний шлях тут пролягає кілька ключових мостів.