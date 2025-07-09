ЕСПЧ признал рф виновной в крупном межгосударственном деле по поводу нарушений прав человека во время войны и сбивания рейса MH17

https://racurs.ua/n207677-espch-priznal-rf-vinovnoy-v-krupnom-mejgosudarstvennom-dele-po-povodu-narusheniy-prav-cheloveka.html

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ЄСПЛ визнав росію винною у масштабній справі про порушення прав людини під час війни в Україні та щодо збиття рейсу MH17.

Скарги, які потім об'єднали в одну справу, подавали Україна та Нідерланди. Йдеться про:

порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

викрадення і незаконне переміщення українських дітей до рф у 2014 році;

обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд визнав рф винною у численних порушеннях прав людини на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року. Також суд встановив, що росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 російським «Буком».

Йдеться про чотири справи:

Україна проти росії (№ 8019/16) — порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти росії (№ 43800/14) — викрадення і незаконне переміщення українських дітей до рф у 2014 році;

Нідерланди проти росії (№ 28525/20) — обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти росії (№ 11055/22) — грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд визнав російську федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.

Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію рф тощо.

Також суд встановив, що літак рейсу MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК «Бук» і росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.