Палата представителей США отклонила поправку о запрещении помощи Украине

https://racurs.ua/n207913-palata-predstaviteley-ssha-otklonila-popravku-o-zapreschenii-pomoschi-ukraine.html

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Палата представників США 18 липня підтримала законопроєкт, який виділить 832 млрд дол. на американські оборонні програми у 2026 фінансовому році. Разом з тим відхилили поправку, яка забороняла виділити 500 млн дол. для України, що вже закладені в цей бюджет.

Її ще раніше внесла конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Ґрін. Проти поправки проголосували 353 законодавці, за було 76 голосів. Усі 76 законодавців, які підтримали поправку, — республіканці.

Ще одна поправка Ґрін мала на меті скасувати фінансування Ізраїльської кооперативної програми — угоди, за якою США надають Ізраїлю $500 мільйонів на програми протиракетної оборони. Цю поправку теж не прийняли.

Раніше цей оборонний бюджет схвалив Комітет Сенату з питань Збройних сил США. Туди заклали $500 мільйонів допомоги Україні. Цей бюджет — частина проєкту Закону про національне забезпечення оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік. У 2025 році це було 300 млн дол.