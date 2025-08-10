https://racurs.ua/n208385-izrail-gotovitsya-mobilizovat-desyatki-tysyach-rezervistov-dlya-polnoy-okkupacii-gaza-smi.html

У неділю уряд Ізраїлю планує оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для виконання плану прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо повної окупації Сектора Гази. Про це повідомив ізраїльський 13 телеканал.

Як повідомляється, мобілізація стане частиною масштабної військової операції, спрямованої на реалізацію урядового плану із повного захоплення Сектора Гази. У рамках підготовки Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до масованого обстрілу і «захоплення» районів міста Газа та переміщеннячастини цивільного населення на південь.

Начальник Генерального штабу Еяль Замір доручив мінімізувати ризики для заручників, утримуваних у місті. Водночас він виступив проти рішення кабінету безпеки Ізраїлю, ухваленого в ніч із 7 на 8 серпня, назвавши його серйозною помилкою.

«Якщо ви на це підете, то виключіть звільнення заручників із цілей війни», — попередив він, закликавши також до будівництва лікарень у Газі через нестачу цивільної інфраструктури.