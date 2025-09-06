Евросоюз оштрафовал Google почти на три миллиарда евро

https://racurs.ua/n208938-evrosouz-oshtrafoval-google-pochti-na-tri-milliarda-evro.html

Єврокомісія оштрафувала американську Alphabet, материнську компанію Google, на 2,95 мільярда євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку рекламних технологій.

Google, як пояснили в комісії, надавав перевагу власним сервісам, рекламодавцям та онлайн-видавцям на шкоду конкурентам, і таким чином деформував ринок онлайн-реклами. Єврокомісія ухвалила, що компанія має припинити цю практику і перестати віддавати перевагу власним сервісам.

У Google пообіцяли подати апеляцію на це рішення. Віце-президент компанії з нормативних питань Лі-Енн Малхолланд заявила, що рішення Єврокомісії «вимагає змін, які завдадуть збитків тисячам європейських компаній, ускладнивши їм можливість заробляти гроші». Рішення Єврокомісії, як зазначає Bloomberg, винесене у напружений момент у торговельних відносинах ЄС та США. Дональд Трамп неодноразово критикував дії Євросоюзу щодо бігтехів та погрожував притягнути Європу до відповідальності за ухвалення нормативних актів, спрямованих на стримування американських компаній.



Дональд Трамп у відповідь на рішення Єврокомісії погрожував розпочати розслідування за статтею 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей закон дає президенту США право односторонньо реагувати на дії інших країн, які вважаються «несправедливими» стосовно американського бізнесу. «Сьогодні Європа „вдарила“ ще по одній великій американською компанією, Google, оштрафувавши її на 3,5 мільярда доларів, фактично забравши гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця», — написав Трамп.