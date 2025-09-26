Неизвестные дроны были замечены в Германии. Фото:

Невідомі дрони помітили в повітряному просторі Німеччини.

У ніч проти 26 вересня БпЛА літали над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн, яка межує з Данією. Поліція почала розслідування за статтею про шпигунство, яке перебуває на контролі МВС, федерального уряду та Бундесверу. Про це заявила міністрк внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Ваак, передає NDR.

Зазначається, що місцева поліція посилює протидію дронам у координації з іншими північнонімецькими землями. Силовики не кажуть, скільки саме дронів було зафіксовано і де саме.

Як відомо, вже не вперше в Шлезвіг-Гольштайні траплялися інциденти з дронами. У Північно-Балтійському каналі в середині серпня зупиняли вантажне судно, з якого нібито зупиняли дрон-розвідник.

А в січні невідомі літали на авіабазою Patriot у Швезінгу, а Брунсбюттелі були польоти безпілотників над критично важливою інфраструктурою.

Нагадаємо, останні дні невідомі дрони фіксуються в низці країн Європи. Так, 22 вересня аеропорт Копенгагена призупинив роботу через безпілотники. Того ж дня БпЛА виявили й у Норвегії, роботу аеропорту в Осло призупинили.

Подібний інцидент 24 вересня відбувся й у Данії — того дня закривали повітряний простір над аеропортом міста Ольборг. Також дрони фіксувалися поблизу аеропортів в Есб'єрзі, Сьоннеборзі та авіабази «Скрідструп», де базуються данські винищувачі F-16 та F-35.

Джерело: NDR