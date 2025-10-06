Мощный НПЗ в России остановил самую большую установку. Фото:

Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу через атаку безпілотників.

У Ленінградській області РФ нафтопереробний завод «Кіришінефтеоргсинтез» зупинив свою найбільшу й найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6. Це сталося після атаки дронів і подальшої пожежі у суботу, 4 жовтня. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що відновлення роботи установки займе майже місяць. Потужність установки становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 тис. барелів на день. Це близько 40% від загальної переробної потужності підприємства.

Потужність Кіришського нафтозаводу сягає 20,1 млн тонн нафти щороку. Цей НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.

Reuters пише, що зупинка цього підприємства може призвести до зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії. Дронові атаки спричинили дефіцит бензину та території країни-агресора та в окупованому Криму.

Нагадаємо, 3 жовтня безпілотники уразили нафтопереробний завод у російському Орську, який розташований за 1 тис. 400 км від українського кордону. Підприємство виготовляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут та бітум.

Джерело: Reuters