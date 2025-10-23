Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным. Фото:

Президент США Дональд Трамп скасував запланований саміт з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Двостороння зустріч в столиці Угорщині скасовано через відсутність прогресу у дипломатичних переговорах і «невідповідний момент» для зустрічі. Про це американський лідер заявив під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі.

Ми скасували зустріч із президентом Путіним — просто це здалося мені неправильним. Здавалося, що ми не досягнемо того, чого потрібно. Тож я її скасував, але ми проведемо її в майбутньому, — зазначив Трамп.

Глава Білого дому додав, що розчарований тим, що переговори з Кремлем зайшли у глухий кут. Трамп розповів, що щоразу бесіди з Путіним проходять добре, а «потім все зупиняється».

Вони просто нікуди не ведуть, — розповів він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Москва фактично відкидає думку президента США Дональда Трампа про те, що лінія фронту повинна бути заморожена на існуючих позиціях, тож очікуваний саміт між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті виглядає все менш ймовірним.