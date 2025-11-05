Россия остановила экспорт горючего из порта Туапсе после атаки БПЛА. Фото:

Росія тимчасово зупинила експорт пального з чорноморського порту Туапсе.

Сталося це через пошкодження портової інфраструктури після атаки українських дронів у ніч на 2 листопада. А місцевий нафтопереробний завод, який контролює «Роснафта» і орієнтований переважно на експорт продукції, призупинив переробку нафти. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі та дані системи відстеження суден LSEG.

Вказується, що під час удару в порту перебували три танкери, що мали завантажити нафтовий бензин, дизельне пальне та мазут. Однак, станом на сьогодні всі ці судна стоять на якірній стоянці поблизу порту.

Компанія «Роснафта» та Федеральне агентство морського й річкового транспорту РФ поки не коментували ситуацію.

Як відомо, Туапсинський НПЗ має потужність переробки близько 240 тис. барелів нафти на добу та виробляє нафтовий бензин, мазут, вакуумний газойль і високосірчистий дизель. Це підприємство експортує продукцію до Китаю, Малайзію, Сінгапуру й Туреччини.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада Сили оборони України атакували інфраструктуру «РН-Туапсинський НПЗ» у Краснодарському краї росії. В порту Туапсе на узбережжі Чорного моря сталася пожежа після атаки безпілотника. Було пошкоджено танкер і нафтоналивний термінал.

