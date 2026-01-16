Дональд Трамп и Мария Мачадо, фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп вчора, 15 січня, провів зустріч із лідеркою опозиції Венесуели та лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріна Мачадо.

Під час цієї зустрічі вона передала Трампу свою нобелівську нагороду.

Для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Вона чудова жінка, яка так багато пережила. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє! — написав згодом Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

На Фейсбук-сторінці Білого дому було опубліковано фото моменту передачі Трампу Нобелівської премії миру, яку Мачадо отримала у 2025 році.

Президент Дональд Дж. Трамп зустрівся з Марією Коріною Мачадо з Венесуели в Овальному кабінеті, під час якої вона вручила президенту Нобелівську премію миру на знак визнання та поваги, — зазначили в Білому домі.

Раніше у Норвезькому Нобелівському комітеті і Норвезькому Нобелівському інституті заявили, що премія миру не може бути скасована або передана будь-кому іншому.

Проте такі випадки вже були — у 1943 році лауреат Нобелівської премії з літератури (1920 року) норвезький письменник Кнут Гамсун передав свою медаль міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу, заявивши, що не знає нікого іншого, «хто б так невтомно, рік за роком, писав і говорив про справу Європи та людства». Де зараз ця медаль, невідомо.