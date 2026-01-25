https://racurs.ua/n211657-ty-umer-populyarnoe-sredi-molodeji-prilojenie-dlya-teh-kto-boitsya-umeret-na-odinochestve.html

Наприкінці грудня 2025 року в Китаї, а згодом і в інших країнах, завірусився додаток Are You Dead?, тобто буквально «Ти помер?». Програма вимагає від користувача щодня натискати кнопку, підтверджуючи, що він у безпеці. Якщо підтвердження не надіслати вчасно, то близькому другові чи родичеві прийде повідомлення. Are You Dead? стало несподівано популярним серед молодих людей і до середини січня очолило список платних додатків, що найбільш завантажуються в китайському App Store. Після чого його несподівано видалили з магазину — мабуть через те, що обговорення теми смерті в країні не схвалюється.



Можна було би припустити, що новий додаток став популярним насамперед серед самотніх людей похилого віку. Але, як зазначають західні журналісти, основною аудиторією Are You Dead? стали молоді користувачі, переважно зумери. До цього покоління себе відносять і самі розробники — в офіційному обліковому записі в китайській соцмережі Weibo вони писали, що всі творці програми народилися після 1995 року.