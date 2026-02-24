Взрыв в отделе полиции произошел в Днепре. Фото: НПУ

Вибух у відділі поліції прогримів у Дніпрі близько 20.30 у понеділок, 23 лютого.

Інцидент трапився у в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Спрацював саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок події ніхто не постраждав. Вибухова хвиля пошкодила адміністративну будівлю, вікна приміщення, меблі та автомобіль, який був припаркований поруч. Про це Національна поліція та Офіс генерального прокурора України повідомили у Telegram.

На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту — ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 лютого ввечері прогримів вибух на території непрацюючої АЗС у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували на заправці свої авто. Двоє патрульних перебувають у важкому стані, за їхні життя борються лікарі.