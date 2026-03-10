Цены на нефть пошли вниз после заявлений Дональда Трампа. Фото:

Ціни на нафту 10 березня почали знижуватися.

Коригування вартості палива почалося після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході. Це знизило побоювання щодо тривалих порушень глобальних поставок нафти. Про це повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що ф’ючерси на Brent подешевшали на 6,28 дол. (6,3%) — до 92,68 дол. за барель, а WTI — на 6,19 дол. (6,5%), до 88,58 дол. за барель. Раніше обидва контракти знижувалися до 11%, але частково відновили позиції.

Раніше Трамп в інтерв’ю CBS News заявив, що війна проти Ірану «дуже швидко просувається», і Сполучені Штати перебувають «на значно більшій відстані вперед», ніж передбачав його початковий прогноз у 4−5 тижнів.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту злетіли вище 100 дол. за барель. Причиною подорожчання стало те, що низка великих виробників Близького Сходу скоротили видобуток, Ормузька протока залишається практично закритою, а США погрожують поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки.

Зокрема, вчора нафта марки Brent підскочила на 29% — до 119,50 дол. за барель, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з квітня 2020 року. А марка West Texas Intermediate подорожчала на 31%.

