Bloomberg: Иран уничтожил редкий американский самолет

https://racurs.ua/n212897-bloomberg-iran-unichtojil-redkiy-amerikanskiy-samolet.html

Ракурс

За даними Bloomberg, під час авіаудару по військовій базі США «Принц Султан» у Саудівській Аравії Іран знищив цінний літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry, що стало першою відомою бойовою втратою цього типу.

Літак вартістю приблизно 300 млн доларів був атакований під час іранського авіаудару нещодавно, стверджує джерело видання.

Надані фото літака засвідчують, що його хвіст повністю відрізаний, що робить його непридатним для польотів.

Літак AWACS використовується для виявлення віддалених загроз та керування іншими бойовими літаками.

США мають понад 60 таких одиниць, але знищення навіть одного з них є значною втратою. Командування США не відповіло на запит про коментар щодо інциденту.