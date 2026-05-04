США начали операцию для вывода судов из Ормузского пролива.

США розпочинають операцію для виведення суден з Ормузької протоки.

У понеділок вранці, 4 травня, розпочалася операція під назвою «Проєкт Свобода», яка має на меті допомогти суднам нейтральних країн залишити протоку. Ця операція є «гуманітарним процесом»", адже на багатьох із цих суден уже закінчуються їжа та все необхідне для того, щоб екіпажі могли залишатися на борту. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Американський лідер попередив — у разі перешкоджання операції Сполучені Штати Америки «реагуватимуть рішуче».

У Центральному командуванні США заявили, що військова підтримка включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків, безпілотні платформи та близько 15 тис. військових.

Тим часом Іран попередив, що буде вважати намагання Штатів вивести застряглі судна нейтральних країн порушенням перемир’я.

Будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням перемир’я, — заявив голова комісії з нацбезпеки іранського парламенту.

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що країни Перської затоки через бойові дії на Близькому Сході та загрозу довготривалого контролю Ірану над Ормузом змушує вже міркують над дорогими та складними проектами, які дозволять безпечно транспортувати нафту і газ. Розглядається будівництво нових трубопроводів.