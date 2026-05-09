Особенности российского парада обусловила «текущая оперативная обстановка»

https://racurs.ua/n213722-osobennosti-rossiyskogo-parada-obuslovila-tekuschaya-operativnaya-obstanovka.html

Ракурс



На Красній площі у Москві пройшов парад, який тривав приблизно 45 хвилин, хоча попередніми роками він продовжувався не менше години.

Вперше з 2007 року парад пройшов без військової техніки. Міністерство оборони РФ пояснило таке рішення «поточною оперативною обстановкою». У параді також не брали участь учні суворовських та нахімовського училищ.

Повітряну частину параду цього року не було скасовано.

На параді були присутні лідери Білорусі, Лаосу та Малайзії, а також президенти частково визнаних Абхазії та Південної Осетії. Як стверджують у Кремлі, всі вони приїхали за власною ініціативою.

Членів російського уряду — віце-прем'єрів та міністрів на параді не було. Були присутні учасники Радбезу — керівники Міноборони, ФСБ, МВС та СЗР.

Про те, що парад пройде в усіченому форматі, заздалегідь повідомляли Z-канали, а також політолог Катерина Шульман та журналістка Олександра Прокопенко з посиланням на джерела. «Пропагандистська машина стверджуватиме, що так і було задумано із самого початку і це ніяк не пов’язано з дронами», — зазначала Прокопенко.