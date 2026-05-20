Схему прикрытия «порноофісів» в Нацполіції розкрили правоохоронці.

Корупційну схему в Національній поліції викрили українські правоохоронці.

Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему в Національній поліції, яка полягала в прикритті «порноофісів» у трьох областях. Керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу цієї мережі. Про це Офіс генпрокурора повідомив у Telegram.

У Службі безпеки України поінформували, що фігуранти «кришували» діяльність моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. За різні суми хабарів вони гарантували «підопічним» не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент.

Правоохоронці затримали низку поліцейських. Серед них:

начальник ГУНП у Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур'єра.

Зловмисникам повідомили про підозру за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 20 травня пройшли масштабні обшуки в обласних управліннях Національної поліції України у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.