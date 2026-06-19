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Ракурс
Фото: Сумский горсовет

Суды без денег, судей и жилья, но с надеждой на ИИ: главное из отчета ГСАУ за 2025 год

19 июн 2026, 19:51
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Адвокат Володимир Богатир проаналізував Річний звіт Державної судової адміністрації та виявив контрасти у здійсненні правосуддя. Зокрема, система має забезпечувати швидкий і якісний розгляд справ, але суди залишаються обмеженими у фінансах, кадрах і базових соціальних гарантіях.

  • Загальна потреба ДСАУ у фінансуванні на 2025 рік становила 36,28 млрд грн. У держбюджеті передбачили 22,1 млрд грн — близько 61% від заявленої потреби.
  • У місцевих та апеляційних судах фактично здійснювали правосуддя 4239 суддів із 6240 посад, визначених ВРП. Кадровий дефіцит — 2001 посада, або 32%.
  • 80 судів працювали з фактичною чисельністю суддів 50% або менше. Ще у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснював лише один суддя.
  • Поліпшення житлових умов потребували 796 працівників системи, з них 565 суддів. Водночас видатки розвитку на придбання службового житла у 2025 році не передбачалися.
  • На цьому тлі надходження від судового збору перевищили план: 5,73 млрд грн замість очікуваних 3,6 млрд грн, тобто 159%.
  • Серед майбутніх пріоритетів ДСАУ — використання штучного інтелекту: зокрема ШІ-асистент для проєктів судових рішень у справах про адміністративні правопорушення і збагачення рішень у реєстрі метаданими.

Чому це важливо для адвокатів і сторін процесу — читайте у блозі Заслуженого юриста України Володимира Богатиря на Цензорі: https://censor.net/ua/blogs/4009097/dsa-oprylyudnyla-zvit-pro-stan-pravosuddya

Адвокат Володимир Богатир

Источник: Ракурс


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