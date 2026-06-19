Суды без денег, судей и жилья, но с надеждой на ИИ: главное из отчета ГСАУ за 2025 год

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https://racurs.ua/n214541-sudy-bez-deneg-sudey-i-jilya-no-s-nadejdoy-na-ii-glavnoe-iz-otcheta-gsau-za-2025-god.html

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Адвокат Володимир Богатир проаналізував Річний звіт Державної судової адміністрації та виявив контрасти у здійсненні правосуддя. Зокрема, система має забезпечувати швидкий і якісний розгляд справ, але суди залишаються обмеженими у фінансах, кадрах і базових соціальних гарантіях.

Загальна потреба ДСАУ у фінансуванні на 2025 рік становила 36,28 млрд грн. У держбюджеті передбачили 22,1 млрд грн — близько 61% від заявленої потреби.

У місцевих та апеляційних судах фактично здійснювали правосуддя 4239 суддів із 6240 посад, визначених ВРП. Кадровий дефіцит — 2001 посада, або 32%.

80 судів працювали з фактичною чисельністю суддів 50% або менше. Ще у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснював лише один суддя.

Поліпшення житлових умов потребували 796 працівників системи, з них 565 суддів. Водночас видатки розвитку на придбання службового житла у 2025 році не передбачалися.

На цьому тлі надходження від судового збору перевищили план: 5,73 млрд грн замість очікуваних 3,6 млрд грн, тобто 159%.

Серед майбутніх пріоритетів ДСАУ — використання штучного інтелекту: зокрема ШІ-асистент для проєктів судових рішень у справах про адміністративні правопорушення і збагачення рішень у реєстрі метаданими.

Чому це важливо для адвокатів і сторін процесу — читайте у блозі Заслуженого юриста України Володимира Богатиря на Цензорі: https://censor.net/ua/blogs/4009097/dsa-oprylyudnyla-zvit-pro-stan-pravosuddya