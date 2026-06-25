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Ракурс
На Хмельницкой АЭС проводятся обыски. Фото:

Обыски проходят на Хмельницкой АЭС — детали

25 июн 2026, 11:56
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На майданчику Хмельницької АЕС у четвер, 25 червня, проходять обшуки.

Слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. АТ «НАЕК «Енергоатом» повністю сприяє роботі правоохоронців і надає всю необхідну документацію та інформацію. В компанії зацікавлені у всебічному, об'єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Про це «Енергоатом» повідомило у Telegram.

Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що проведення обшуків не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Наразі ХАЕС працює у штатному режимі, а електроенергія стабільно виробляється.

Нагадаємо, в лютому Служба безпеки України влаштувала обшуки у «Київтеплоенерго». Правоохоронці вилучали документи, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону та відновленням енергетики. Також вони забирали технічну документацію про ремонт пошкоджених об'єктів і підключення нового обладнання.

Источник: Ракурс


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