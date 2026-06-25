Лукашенко заявил, что встречался с представителями Зеленского

Александр Лукашенко, скриншот видео

https://racurs.ua/n214648-lukashenko-zayavil-chto-vstrechalsya-s-predstavitelyami-zelenskogo.html

Ракурс

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського і попросив передати йому, що потрібно домовлятися, не треба гарячкувати.

Відповідне відео із цією заявою Лукашенка сьогодні, 25 червня, оприлюднив провладний білоруський Telegram-канал «Пул первого».

На цьому місці нещодавно були представники Зеленського, — заявив Лукашенко під час розмови з представниками російської делегації у своєму кабінеті. — Я сказав їм, ви передайте своєму президенту — якщо він думає, що можна з нами так розмовляти і втягнути нас у війну, то він має розуміти, що о характер війни миттєво зміниться.

За словами Лукашенка, було отримано відповідь, що «вони це розуміють»,

Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися суттєво. Не треба гарячкувати, кричати, бити по морді. Давайте по-людськи. Розуміючи, що таке Росія і що таке ми. Таке розуміння теж є. Втягуватися у війну нас не потрібно. Ми не хочемо воювати з українцями. Наша позиція миролюбна, але в будь-якій ситуації ми будемо поруч із Росією", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 19 червня Зеленський заявив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, які росіяни використовують для наведення ударів безпілотників. Зеленський тоді висунув ультиматум Мінську — демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня, інакше Україна це зробить самостійно.