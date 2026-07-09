Должностное лицо Торгово-промышленной палаты требовало 100 тыс. евро у производителя БпЛА. Фото:

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Посадовець Торгово-промислової палати України вимагала 100 тис. євро у виробника бойових безпілотників.

У червні 2026 року на складах підрядника відбулася пожежа через повітряну атаку з боку РФ. Надзвичайна подія на об'єкті поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів. Щоб підтвердити пожежу та уникнути штрафів виробник звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком. Про це повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалася, що радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви й вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту. До схеми жінка залучила свого сина, як посередника.

Зловмисників затримали «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. євро. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів були вилучені докази злочину.

Чиновниці та її спільнику вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368−3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Кримінального кодексу України. Наразі обоє перебувають під вартою. Їм загрожує до трьох років в’язниці.

Нагадаємо, Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему з хабарем у 1 млн дол. під час закупівлі дронів для Державної прикордонної служби.