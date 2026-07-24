Бывший руководитель ФФУ Андрей Павелко задержан в Словакии. Фото:

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Ракурс

Колишнього високопосадовця Федерації футболу України затримали в Словаччині.

У Братиславі схопили екс-чиновника ФФУ, який роками переховувався від українського правосуддя. Цей фігурант організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Про це Офіс генерального прокурора 24 липня повідомив у Telegram.

Встановлено, що зловмисники вивели гроші, а ФФУ та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс Генпрокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. До Словаччини направили лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту.

В Офісі генерального прокурора не розкривають імені фігуранта. Однак «РБК-Україна» та «Суспільне» пишуть, що ідеться про колишнього президента УАФ Андрія Павелка.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Служба безпеки України оголосила Павелка в розшук. У картці МВС було зазначено, що він зник 5 листопада 2025 року і переховувався від органів досудового розслідування. Перед цим правоохоронці оголосили йому підозру в тому, що він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою.

А в 2018—2019 роках правоохоронці відкрили кримінальні провадження стосовно керівництва УАФ та її голови Павелка через розкрадання 11,16 млн дол., які виділили на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Джерела: «РБК-Україна», «Суспільне»