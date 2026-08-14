Обломки четвертого за сутки дрона обнаружили в Румынии

Обломок дрона, обнаруженный в Румынии 14 августа, фото: digi24.ro

https://racurs.ua/n215637-oblomki-chetvertogo-za-sutki-drona-obnarujili-v-rumynii.html

Ракурс

У Румунії в селі Плауру, розташованому приблизно за два кілометри від кордону з Україною, сьогодні, 14 серпня, виявили уламки ще одного безпілотника.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Румунії.

Зазначається, що на місце знахідки прибула група фахівців Міноборони Румунії, вони ідентифікували знайдений об'єкт та забезпечили безпеку території. Більше інформації наразі не повідомляються.

Це вже четвертий такий випадок в Румунії за день:

до цього повідомлялося про падіння дрона в районі Лункавіци у повіті Тулча, що приблизно за 5 км від кордону з Україною;

на пляжі румунського курорту Сатурн виявили фрагменти військового безпілотника, через що туристів евакуювали;

ще один уламок дрона повторно знайшли безпосередньо на пляжі у Костінешті — приблизно за 17 км від Сатурна. Його знайшли неподалік від місця, де за добу до цього вже виявляли фрагменти безпілотника, тож цей уламок міг належати тому ж БпЛА.

Постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.