Криптобиржа Binance передала российским спецслужбам о своем клиенте, фото: Delo.ua

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Криптобіржа Binance минулого року передала деталі пожертвувань криптовалюти на українські кампанії зі збору коштів для ЗСУ, які були використані як доказ для висунення звинувачень у «фінансуванні тероризму» проти 49-річного російського ІТ-спеціаліста Юрій Бєлєнького.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Бєлєнький був затриманий російськими силовиками у вересні 2025 року.

Reuters зазначає, що Binance у 2023 році заявила, що повністю вийшла з Росії. За інформацією правозахисників, які відстежують справи, у Росії біли засуджені кілька десятків людей, які зробили такі пожертви.

Документи, з якими ознайомилося Reuters, стосуються лише справи Бєлєнького, тож агентство не змогло визначити, чи були залучені до розслідування російських спецслужби інші люди, які робили пожертви через криптовалюту і чи Binance ідентифікувала інших користувачів для російських силовиків.

Російська правозахисна організація «Первый отдел» повідомляє, що Беленький з 2015 року жив у Болгарії та регулярно приїжджав до Росії. У вересні 2025 року його затримали в аеропорту Шереметьєво і заарештували за «дрібне хуліганство». Після виходу зі спецприймача Біленького його знову затримали, але вже за «фінансування тероризму».

При затриманні Біленького звинуватили у шістьох переказах на суму 742,26 USDT на потреби ЗСУ та полку «Азов».

Зазначається, що у жовтні 2025 року Слідчий комітет РФ направив криптобіржі Binance запит, у якому послався на порушені кримінальні справи за «терористичною» статтею і зажадав надати відомості про шістьох користувачів, які переказували кошти на той же криптогаманець. Матеріали за всіма користувачами, включаючи Беленького, виділили окремі кримінальні справи.

У файлі, який Binance надала СК, була докладна історія акаунта Біленького з моменту його реєстрації — персональні дані, скани документів (паспорт РФ, болгарський ВНЖ, фотографії при проходженні KYC), огляд залишків на рахунках біржі, перекази між рахунками на акаунті, історія депозитів і висновок Pay, реєстр P2P угод, історія входів в обліковий запис (включаючи пристрій, спосіб авторизації, геолокацію та інші унікальні ідентифікатори пристроїв та браузерів), список довірених пристроїв (включаючи дату та геолокацію, коли вони були додані, фінгерпринти телефонів, браузерів та ПК), — розповіли правозахисники.

З отриманих даних російські силовики дізналися про ще дев’ять переказів та передали інформацію ФСБ для ухвалення рішення про порушення кримінальної справи за статею «державна зрада». У підсумковому обвинуваченні Беленькому інкримінують 15 переказів на суму 1680,69 USDT.

Зазначається, що Бєлєнький спочатку був зареєстрований на Binance за своїм російським паспортом, але з 2022 вже рахувався як європейський клієнт. Після ухвалення п’ятого пакету санкцій ЄС Binance обмежила акаунти росіян з активами понад 10 тис. євро: такі рахунки перевелися в режим «тільки вивід», торгівля та поповнення були заборонені.

Щоб продовжити користуватися біржею, Біленький надав ВНЖ Болгарії.

Задовольнивши запит СК, Binance видала російським силовикам інформацію про клієнта з ЄС, — наголошує «Первый отдел».

Джерело: Reuters, «Первый отдел»