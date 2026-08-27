Новые пошлины Дональда Трампа могут привести к удорожанию электроники. Фото:

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Новий пакет тарифів на напівпровідники обговорює адміністрація президента США Дональда Трампа.

Ініціатива, що обговорюється, може вийти за рамки безпосереднього імпорту напівпровідників. У Білому домі пропонують застосувати тарифи й на різну електроніку, а саме — ноутбуки, ігрові консолі та сервери центрів обробки даних. Однак адміністрація ще не визначила остаточну структуру майбутніх мит. Про це повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що міністр торгівлі США Говард Латнік підтримує механізм, за якого іноземні компанії зможуть отримати звільнення від нових тарифів в залежності від їх інвестицій в американське виробництво чипів.

Видання Politico пише, що ця схема має стимулювати розширення випуску напівпровідників усередині Сполучених Штатів. При цьому в команді Трампа не виключать можливість поетапного запровадження нових тарифів. Параметри цієї схеми ще можуть суттєво змінитись у найближчі тижні чи місяці.

Reuters не змогло незалежно підтвердити інформацію Politico. У Білому домі та в Міністерстві торгівлі США не відповіли на запити агентства з проханням прокоментувати повідомлення.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щодо всього імпорту товарів мит за тарифом 10% — на додачу до вже чинних мит. Таку заяву американський лідер зробив після того, як Верховний суд Сполучених Штатів визнав незаконними більшість тарифів, які Трамп запровадив своїми указами.

Джерела: Reuters, Politico