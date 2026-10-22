Встреча президентов Китая, США и РФ может состояться 18-19 ноября. Фото:

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Зустріч президентів Китаю, США та РФ може відбутися у КНР.

Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін можуть 18−19 листопада провести зустріч у форматі так званої нової «Ялти» в місті Шеньчжень. Головна тема — завершення російсько-української війни. Однак представників України на цій зустрічі не буде. Про це 22 жовтня повідомило південнокорейське видання Financial News.

Пропозиція передбачає зустріч президента Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна під час саміту АТЕС у Шеньчжені, Китай, — пише медіа.

Нагадаємо, 19 жовтня видання TheWall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що російський диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч РФ, США та Китаю. Глава країни-агресора хоче зустрітися з американським та китайським лідерами Дональдом Трампом й Сі Цзіньпіном, щоб обговорити закінчення війни з Україною. При цьому в Кремлі хочуть, щоб збройне протистояння було завершене на їхніх умовах.

А вже 20 жовтня Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні. І наголосив, що зробить «все, що в його силах, щоб закінчити війну».

Джерело: Financial News