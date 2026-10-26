НПЗ России нарастили производство дизеля после соглашения с США. Фото:

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Російські НПЗ збільшили виробництво дизельного пального після нафтової угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Москва наростила виробництво дизеля після того, як були дозволені експортні квоти на тлі домовленості з Вашингтоном про постачання пального. У першій половині жовтня випуск дизеля скоротився приблизно до 160 тис. т на добу, але після введення нових квот почав зростати і наблизився до 180 тис. т. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на два джерела.

У вересні країна-агресор РФ щодоби виробляла близько 175 тис. т дизеля. Але внутрішнє споживання «солярки» в цьому місяці знизилося приблизно до 140 тис. т на добу.

Зазначається, що для експорту може залишатися не менше 40 тис. т на день, або понад 1 млн т на місяць. Частину цього обсягу нафтопродуктів можуть направити до сусідніх країн.

Як відомо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним оголосив про домовленості щодо постачання дизельного палива з РФ на ринки Сполучених Штатів та світу. Згодом американський Мінфін дозволив операції з російським дизелем до квітня 2027 року.

Нагадаємо, з початку 2026 року Сили оборони України завдали щонайменше 114 ударів по нафтопереробних заводах у Російській Федерації. Таким чином Україна більш ніж удвічі більше атакувала російські НПЗ, ніж за аналогічний період у 2025 році.

Джерело: Reuters