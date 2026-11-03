Китай начал испытывать необычный беспилотный тримаран-ракетоноситель. Фото:

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Ракурс

Китай випробовує незвичний безпілотний тримаран-ракетоносій.

Безекіпажний підводний апарат із трьома корпусами зафіксували на комерційних супутникових знімках у порту Хулудао на березі Бохайської затоки. Тримаран збудувати у Гуанчжоу, а потім доправили на північ через порт Далянь. Його зафіксували на супутникових знімках ще 12 травня 2026 року, а тепер апарат проходить випробування в Хулудао. Про це пише Naval News.

На думку аналітиків, апарат оснащений щонайменше вісьмома пусковими контейнерами й здатний запускати 16 чи 18 ракет. Наразі достеменно невідомо, які заряди нестиме підводний човен. Фахівці припускають, що це або протикорабельні або крилаті ракети для ударів по суші YJ-20, яку використовують на китайських есмінцях типу 055.

Як відомо, тримаран — це судно з одним центральним і двома бічними корпусами. Така конструкція досить незвична для субмарини. На думку фахівців, бічні корпуси-поплавці, які розміщені ближче до корми, потрібні насамперед для стійкості на поверхні, бо саме з поверхні такий підводний човен застосовує зброю.

Офіційно китайська влада не підтверджувала ні існування апарата, ні його назви.

Нагадаємо, у вересні в Пентагоні визнали, що Сполучені Штати Америки вперше визнали, що вивели на навколоземну орбіту наступальну зброю. До цього американські посадовці лише заявляли про такі наміри у відповідь на розвиток аналогічних китайських та російських програм.

Джерело: Naval News