Когда включился «двигатель» Земли, установили ученые.

Ученые нашли поворотный момент в истории Земли, изображения: Google Gemini

https://racurs.ua/n217399-kogda-vkluchilsya-dvigatel-zemli-ustanovili-uchenye.html

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Вчені визначили головний поворотний момент у геологічній історії Землі, коли процеси, що формують кору планети, різко змінилися і почали нагадувати тектоніку плит, яку ми бачимо сьогодні — це сталося близько 2,5 млрд років тому.

Про це повідомляє прес-служба Університету Кертіна (Австралія).

Тектоніка плит формує континенти й океани та регулює клімат і магнітне поле Землі. Проте науковцям довго не вдавалося встановити час її зародження, оскільки цей процес знищує більшість власних доказів, переробляючи кору глибоко всередині планети.

Дослідники з Університету Кертіна виявили у гірських породах з усього світу особливий хімічний «відбиток пальця», який вказує на цей перехід приблизно 2,5 млрд років тому.

Зазначається, що нова кора часто утворюється шляхом плавлення старіших порід, залишаючи характерний хімічний слід. Дослідники проаналізували тисячі порід за майже 4 млрд років історії Землі:

у породах старших за 2,5 млрд років цей слід присутній постійно, показуючи, що вони походять із басейну стародавньої кори, який утворився приблизно 4 млрд років тому;

проте після 2,5 млрд років тому цей відбиток зникає з геологічного літопису — попри дослідження тисяч зразків, його більше не знаходять. Це свідчить про фундаментальні зміни у способі формування та трансформації земної кори, що ознаменували перехід до динамічної тектонічної системи.

За словами дослідників, ці результати пояснюють, коли Земля набула ознак, які виділяють її серед тектонічно неактивних планет, таких як Венера та Марс. Це знаменує перехід від ранньої Землі, де давня кора багаторазово переплавлялася на місці, до системи, здатної пересувати й переробляти кору у набагато більших масштабах.