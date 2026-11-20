Графическое изображение, демонстрирующее область перекрытия «рукава Косинца» и ударного фронта, связанного с баром в Млечном Пути – области, где образуются звезды, источник: Hillary Davis

https://racurs.ua/n217550-mlechnyy-put-mojet-byt-ne-takim-kak-schitalos-uchenye.html

Ракурс

Учені з Сіднейського університету (Австралія) виявили свідчення того, що Чумацький Шлях відрізняється від відомих нам сусідніх галактик — порівняно з ними він нетиповий за місцем народження нових зір.

Про це повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники встановили, що величезна обертова структура із зір поблизу центру нашої Галактики створює потужні ударні фронти в газових хмарах, стискаючи їх і формуючи умови для появи нових зір.

Це відкриття також ставить під сумнів існування одного зі спіральних рукавів Галактики — рукава Косинця (названого за сузір’ям Косинця) — другорядного спірального рукава, який, як вважається, починається від дальнього кінця галактичної перемички приблизно за 2,2 кілопарсеки від центру Галактики.

​Зореутворення ґрунтується на базовій фізиці:

сили приводять матерію в рух, стискають газ і створюють умови для масового народження зір;

у більшості подібних галактик це відбувається вздовж спіральних рукавів, тоді як у нашій Галактиці процес зафіксовано в іншому регіоні, де ударні хвилі зазвичай надто сильні й часто пригнічують утворення зір.

Чумацький Шлях — спіральна галактика з перемичкою. У його центрі розташоване видовжене скупчення зір — галактична перемичка (бар), яка обертається й гравітаційно впливає на навколишній газ, утворюючи сильні ударні фронти. Спостерігати її із Землі складно через наше положення в Галактиці та космічний пил, тому її властивості довго викликали суперечки.

​У сусідніх галактиках із перемичкою зореутворення вздовж ударних фронтів часто пригнічується навіть за наявності значних мас газу. Натомість це дослідження показує, що у Чумацькому Шляху, як і в небагатьох інших відомих галактиках, воно відбувається вздовж ударного фронту бару.

Дослідники дійшли цього висновку, порівнявши комп’ютерні симуляції еволюції галактик впродовж мільярдів років із даними спостережень мазерів — природних джерел концентрованого мікрохвильового випромінювання в областях формування масивних зір (мікрохвильових аналогів лазера):

мазери, які раніше пов’язували з рукавом Косинця, збігаються з ударним фронтом із симуляцій. Тож принаймні частина цього рукава може бути не спіральним рукавом, а зоною зореутворення вздовж переднього краю бару, що потребує подальших досліджень;

результати також уточнюють розміри, орієнтацію та швидкість обертання центрального бару, про які сперечалися десятиліттями. За оцінками вчених, він простягається приблизно на 4,3 кілопарсека (близько 14 тис. світлових років) від галактичного центру вздовж великої осі, що підтверджує відносно довгу й повільно обертову структуру.

Це ставить питання щодо спіральної структури галактики та області бару Чумацького Шляху, що потребує подальшого дослідження, — наголошує провідний автор дослідження доктор Гілларі Девіс.

Джерело: EurekAlert