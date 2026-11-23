Дженсен Хуанг вернулся на должность гендиректора компании NVIDIA. Фото:

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Ракурс

Компанія NVIDIA повернула Дженсена Хуанга на посаду генерального директора та президента компанії.

Рада директорів ухвалила таке рішення після низки зустрічей із Хуангом і консультацій із представниками уряду Сполучених Штатів Америки. У компанії заявили, що його повернення не становить загрози національній безпеці. Про це повідомляється на сайті NVIDIA.

Рада директорів вважає, що Дженсен — саме та людина, яка має очолювати NVIDIA, і що його повернення відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, співробітників, партнерів і клієнтів. Ми повністю довіряємо Дженсену й з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним, оскільки він знову бере на себе керівництво компанією, — заявив голова Ради директорів Гарві К. Джонс.

Сам Хуанг зазначив, що повернення в NVIDIA приймає «із глибоким смиренням і оновленою рішучістю».

Президент США Дональд Трамп назвав «правильним і обґрунтованим» повернення Хуанга на посаду гендиректора компанії.

Країні потрібне лідерство Дженсена у NVIDIA, щоб забезпечити успіх і процвітання не лише самої компанії, а й американської економіки, — написав американський лідер у соцмережі Truth Social.

Там часом акції NVIDIA та криптовалюта почали зростати на тлі новини про повернення Хуанга на посаду гендиректора компанії. Агенція Reuters пише, що на премаркеті акції компанії подорожчали більш ніж на 25%, тоді як CNBC TV18 повідомив про зростання на понад 30% після оголошення.

Нагадаємо, Джейсен Хуанг пішов у відставку 12 листопада після 33 років на чолі компанії Nvidia. Перед цим стало відомо про його позашлюбні романи, зокрема з жінкою, яку влада США підозрює у шпигунстві на користь Китаю.