Российский дрон залетел в Польшу, но польское ПВО не стало его не сбивать. Фото:

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Ракурс

Російський безпілотник в ніч на 24 листопада залетів у повітряний простір Польщі.

У ніч на 24 листопада польська армія залучала сили ППО через ворожу атаку на Україну. Один із російських БпЛА залетів на території Польщі, внаслідок чого жителям сходу Люблінського воєводства рекомендували знайти безпечне місце й очікувати на подальші повідомлення. Про це Оперативне командування Збройних сил Польщі та Урядовий центр безпеки повідомили на сторінках у соцмережі Х.

Українські моніторингові канали писали, що російський безпілотник намотував кола в районі міста Хелм, але потім розвернувся та полетів в Україну. Польські військові підтвердили, що військові радари відстежували об'єкт на всьому маршруті польоту.

Армія Польщі навіть отримала дозвіл на збиття БпЛА. Але поляки не стали цього робити, бо безпілотник змінив курс і полетів на схід в бік України. Заявляється, що ППО не стали задіювати, бо це могло б створити загрозу для цивільного населення

Було прийнято рішення утриматися від застосування озброєння у зв’язку з наявним ризиком завдання шкоди, — пояснили в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки на Україну три російські крилаті ракети порушили повітряний простір Польщі. Попередження оголошували для жителів 20 повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств. Згодом ракети впали та вибухнули на польській території. У ЗС Польщі пояснили, що не збивали російські ракети, бо роботі ППО заважала погана погода.