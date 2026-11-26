Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в российской Самаре. Фото:

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Ракурс

Куйбишевський НПЗ у російській Самарі 26 листопада був атакований безпілотниками.

Минулої ночі дрони завдали ударів по цьому підприємству. Після влучань на території нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Відповідні фото та відео вже з’явилися у мережі. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, Куйбишевський нафтопереробний завод є великим нафтопереробним заводом у місті Самара й входить до складу російської нафтової компанії «Роснафта» і вважається одним із підприємств Самарської групи НПЗ. Підприємство переробляє сиру нафту та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти. Його річна потужність становить близько 7−8,8 млн т нафти.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що упродовж минулої ночі сили ППО начебто перехопили та знищили 343 українські безпілотники. Начебто їх збивали над Брянською, Бєлгородською, Курською, Орловською, Воронезькою, Тульською, Саратовською, Самарською, Ростовською, Ульяновською, Московською областями, Ставропольському та Краснодарському краями, республіками Татарстан, Башкортостан, а також над окупованим Кримом.

Нагадаємо, 26 листопада у Башкортостані безпілотники атакували станцію російської «Транснєфті», яка є одним із ключових нафтотранспортних вузлів системи на Уралі. Ця ЛВДС приймає, зберігає та перекачує нафту із Західного Сибіру й Башкортостану на НПЗ і в магістральні трубопроводи.