Во Львовской области попал в жуткое ДТП автобус, следовавший в Польшу, четыре человека погибли (ФОТО)

На Львовщине попал в ДТП автобус, следовавший в Польшу. Фото: Фокус.ua

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Racurs.ua

Во Львовской области сегодня, 16 декабря, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием международного рейсового автобуса и легкового автомобиля. Произошло это в 3.10 на автодороге Львов-Краковец по улице Яворовской в поселке Ивано-Франков. Подробности ДТП сообщил пресс-центр полиции Львовской области.

Автобус выполнял международный рейс из Днепра в Згожелец (Польша). Он столкнулся с автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли на месте четыре человека. Еще двух пострадавших с травмами отправили в больницу.

В полиции уточнили, что в ДТП погиб водитель легкового автомобиля и трое пассажиров. В Volvo было еще два пассажира, которые выжили в ДТП, с травмами 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины привезли в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них никто не пострадал.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что из-за снега в ДТП с военным грузовиком возле Львова пострадали семь человек.