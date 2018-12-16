Для такого полета нужен 100-гигаваттный лазер: player.hu

https://racurs.ua/n115706-glavnoe-ne-podjech-zemlu-uchenye-planiruut-otpravlyat-kosmicheskie-apparaty-k-zvezdam.html

Racurs.ua

Научный фонд Breakthrough Starshot хочет отправить в соседние звездные системы крошечные космические корабли с помощью сверхмощных лазерных лучей, сообщает издание ScienсeAlert.

Доставить к Марсу космические зонды такая технология позволит всего за несколько дней.

Несмотря на то, что эта инициатива звучит как сюжет научно-фантастического фильма, она основывается на более 80-ти научных исследованиях межзвездных путешествий, находящихся в открытом доступе.

По словам главного инженера проекта Питера Клупара, в настоящее время все работы в рамках этой инициативы идут без каких-либо серьезных проблем.

Впрочем, до получения фотографий из соседних звездных систем еще очень далеко — ожидается, что первые такие аппараты начнут отправлять к звездам не ранее середины 2030-х годов. С помощью мощного лазерного взрыва, энергия которого будет направлена в космос с поверхности Земли, ученые планируют разогнать около тысячи крошечных космических зондов к скорости, составляющей 20% скорости света (примерно 60 тыс. км/ч). Каждый такой зонд будет иметь вес приблизительно один грамм.

Одной из ближайших звезд — Альфы Центавра или Проксимы Центавра, на планетах которых может существовать жизнь, эти космические аппараты достигнут спустя 25 лет — то есть где-то в 2060-х годах. На получение от них данных пойдет еще более четырех лет — в зависимости от того, какую звезду выберут пунктом назначения.

Необходимый для этого 100-гигаваттный лазер планируют построить на территории Чили. Этой мощности будет достаточно, чтобы испарить целый город, если отразить лазерный луч от зеркала в космосе обратно на Землю, отмечает Клупар.

Впрочем, даже в случае успешного запуска проект может завершиться неудачей — есть вероятность, что зонды во время полета столкнутся с облаками межзвездной космической пыли, о которых мы пока не знаем, или лазерных луч, из-за гигантских расстояний до соседних звезд, не сможет точно направить их в место назначения.

Поэтому, ученые рассматривают и более «приземленный» проект — строительство в горах Сьерра-Невада в США гигаваттного лазера, который не сможет отправлять зонды к другим звездам, однако позволит значительно ускорить исследования Солнечной системы. Так, Марса крошечные космические аппараты смогут достигать всего за несколько дней. Построение этого лазера планируют завершить в 2030 году. Зонды, которые он станет запускать, будут значительно большими — их вес составит примерно 100 г.

Кроме технических, проект еще может столкнуться с экономико-политическими трудностями — запуск спутников таким способом потребует разрешения и сотрудничества многих стран мира, поскольку мощный лазер может повредить спутники, которые попадут в зону его действия.

Напомним, фонд Breakthrough Starshot также планирует искать жизнь на одном из спутников Сатурна.