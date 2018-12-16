Для такого польоту потрібен 100-гігаватний лазер: player.hu

https://racurs.ua/ua/n115706-ucheni-planuut-vidpravlyaty-kosmichni-aparaty-do-zirok-za-dopomogou-nadpotujnogo-lazera.html

Racurs.ua

Науковий фонд Breakthrough Starshot хоче відправити до сусідніх зоряних систем крихітні космічні кораблі за допомогою надпотужних лазерних променів, повідомляє видання ScienceAlert.

Доставити до Марса космічні зонди така технологія дозволить всього за кілька днів.

Попри те, що ця ініціатива звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, вона ґрунтується на понад 80-ти наукових дослідженнях міжзоряних подорожей, що перебувають у відкритому доступі.

За словами головного інженера проекту Пітера Клупара, наразі всі роботи в межах цієї ініціативи йдуть без будь-яких серйозних проблем.

Втім, до отримання фотографій із сусідніх зоряних систем ще дуже далеко — очікується, що перші такі апарати почнуть відправляти до зірок не раніше середини 2030-х років. За допомогою потужного лазерного вибуху, енергія якого буде спрямована у космос з поверхні Землі, учені планують розігнати приблизно тисячу крихітних космічних зондів до швидкості, яка становить 20% швидкості світла (приблизно 60 тис. км/год). Кожен такий зонд матиме вагу близького одного грама.

Однієї з найближчих зірок — Альфи Центавра або Проксіми Центавра, на планетах яких може існувати життя, ці космічні апарати досягнуть ще через 25 років — тобто десь у 2060-х роках. На отримання від них даних піде ще понад чотири роки — залежно від того, яку зірку оберуть пунктом призначення.

Необхідний для цього 100-гігаватний лазер планують побудувати на території Чилі. Цієї потужності буде достатньо, щоб випарувати ціле місто, якщо відбити лазерний промінь від дзеркала в космосі назад на Землю, зазначає Клупар.

Втім, навіть у разі успішного запуску проект може завершитися невдачею — є ймовірність, що зонди під час польоту зіткнуться з хмарами міжзоряного космічного пилу, про які ми наразі не знаємо, або лазерних промінь, через гігантські відстані до сусідніх зірок, не зможе точно спрямувати їх в місце призначення.

Тож, вчені розглядають і більш «приземлений» проект — побудову в горах Сьєрра-Невада в США гігаватного лазера, який не зможе відправляти зонди до інших зірок, проте дозволить значно пришвидшити дослідження Сонячної системи. Так, Марса крихітні космічні апарати зможуть досягати всього за кілька днів. Побудову цього лазера планують завершити в 2030 році. Зонди, які він запускатиме, будуть значно більшими — їхня вага становитиме приблизно 100 г.

Окрім технічних, проект ще може постати перед економіко-політичними труднощами — запуск супутників у такий спосіб потребуватиме дозволу та співпраці багатьох держав світу, оскільки потужний лазер може пошкодити супутники, які потраплять в зону його дії.

Нагадаємо, фонд Breakthrough Starshot також планує шукати життя на одному з супутників Сатурна.