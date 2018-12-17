Жеребьевка Лиги чемпионов: Роналду возвращается в Мадрид (ФОТО)

Роналду с "Ювентусом" сыграет в Мадриде, фото — УЕФА

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Racurs.ua

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 17 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщил официальный сайт этой организации.

Экс-капитан «Реала», пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, сыграет со своей новой командой (туринским «Ювентусом») в Мадриде против местного «Атлетико».

Согласно результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

«Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция)

«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия)

«Аякс» (Голландия) — «Реал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

Первые матчи этой стадии состоятся 12−13 и 19−20 февраля, а ответные — 5−6 и 12−13 марта.

Финал 1 июня 2019 года примет стадион «Ванда Метрополитан» в Мадриде.

В минувшую среду определились все 16 участников этой стадии турнира. Донецкий «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф самого престижного клубного футбольного турнира мира, сыграв вничью 1:1 с французским «Лионом».