Жеребкування Ліги чемпіонів: Роналду повертається в Мадрид (ФОТО)

Роналду із "Ювентусом" зіграє у Мадриді, фото — УЄФА

https://racurs.ua/ua/n115739-jerebkuvannya-ligy-chempioniv-ronaldu-povertaietsya-v-madryd-foto.html

Racurs.ua

В штаб-квартирі УЄФА у Ньоні 17 грудня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомив офіційний сайт УЄФА.

Екс-капітан «Реалу», п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду зіграє зі своєю новою командою (туринським «Ювентусом») у Мадриді проти місцевого «Атлетіко».

Отож, відповідно до результатів жеребкування сформувалися такі пари:

«Шальке» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Атлетіко» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «ПСЖ» (Франція)

«Тоттенхем» (Англія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«Ліон» (Франція) — «Барселона» (Іспанія)

«Рома» (Італія) — «Порту» (Португалія)

«Аякс» (Голландія) — «Реал» (Іспанія)

«Ліверпуль» (Англія) — «Баварія» (Німеччина).

Перші матчі цієї стадії відбудуться 12−13 і 19−20 лютого, а матчі-відповіді — 5−6 і 12−13 березня.

Фінал 1 червня 2019 року прийме стадіон «Ванда Метрополітан» у Мадриді.

Минулої середи визначилися усі 16 учасників цієї стадії турніру. Донецький «Шахтар» не зміг пробитися в плей-офф найпрестижнішого клубного футбольного турніру світу, зігравши у нічию 1:1 із французьким «Ліоном».