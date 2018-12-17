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Роналду із "Ювентусом" зіграє у Мадриді, фото — УЄФА
Жеребкування Ліги чемпіонів: Роналду повертається в Мадрид (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n115739-jerebkuvannya-ligy-chempioniv-ronaldu-povertaietsya-v-madryd-foto.htmlRacurs.ua
В штаб-квартирі УЄФА у Ньоні 17 грудня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомив офіційний сайт УЄФА.
Екс-капітан «Реалу», п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду зіграє зі своєю новою командою (туринським «Ювентусом») у Мадриді проти місцевого «Атлетіко».
Отож, відповідно до результатів жеребкування сформувалися такі пари:
«Шальке» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія)
«Атлетіко» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія)
«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «ПСЖ» (Франція)
«Тоттенхем» (Англія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
«Ліон» (Франція) — «Барселона» (Іспанія)
«Рома» (Італія) — «Порту» (Португалія)
«Аякс» (Голландія) — «Реал» (Іспанія)
«Ліверпуль» (Англія) — «Баварія» (Німеччина).
Перші матчі цієї стадії відбудуться 12−13 і 19−20 лютого, а матчі-відповіді — 5−6 і 12−13 березня.
Фінал 1 червня 2019 року прийме стадіон «Ванда Метрополітан» у Мадриді.
Минулої середи визначилися усі 16 учасників цієї стадії турніру. Донецький «Шахтар» не зміг пробитися в плей-офф найпрестижнішого клубного футбольного турніру світу, зігравши у нічию 1:1 із французьким «Ліоном».