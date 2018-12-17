Генассамблея ООН объявила главные цели утвержденного глобального миграционного пакта

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Генеральная Ассамблея ООН утвердила глобальный миграционный пакт. Фото: Газета.Ру
Генассамблея ООН объявила главные цели утвержденного глобального миграционного пактаhttps://racurs.ua/n115767-genassambleya-oon-obyavila-glavnye-celi-utverjdennogo-globalnogo-migracionnogo-pakta.htmlRacurs.ua
Генеральная Ассамблея ООН сегодня, 17 декабря, во время заседания в Нью-Йорке утвердила глобальный миграционный пакт. За него проголосовали 181 из 193 стран-членов, пишет DW.
Против миграционного пакта проголосовали США и Венгрия, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.
В глобальном миграционном пакте закреплены 23 цели. Главные из них: координация усилий государств по спасению жизней мигрантов, обеспечение регулирования миграции, борьба с торговлей людьми и дискриминацией.
Миграционный пакт с правовой точки зрения не является обязывающим, но он накладывает на страны политические обязательства. Цель его принятия — обеспечение поддержки стран, принимающих мигрантов.
По данным ООН, больше всего беженцев сейчас в Турции, Пакистане, Уганде и Ливане. Германия попала в десятку стран мира, которые принимают наибольшее количество беженцев.
Напомним, что президент США Дональд Трамп позволил военным стрелять в мигрантов на границе с Мексикой.