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Ракурс
Google построит в Нью-Йорке офис за 1 млрд долларов. Фото: Built In Colorado

Стало известно, каким будет новый офис Google за 1 млрд долларов

17 дек 2018, 22:35
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Компания «Гугл» (Google) намерена построить в Нью-Йорке новый офис. Это строительство по предварительным расчетам обойдется в не менее 1 млрд долл. Об этом рассказала в своем блоге финдиректор Google Рут Порат.

Она также рассказала некоторые подробности о новом офисе. Его площадь составит около 160 тыс. кв. м. Компания планирует переехать в этот офис уже в 2020 году, к тому времени также должно завершиться строительство Google Hudson Square.

Порат отметила, что с помощью последних инвестиций в Google Chelsea и Google Hudson Square компания сможет вдвое увеличить количество сотрудников в Нью-Йорке в течение следующих 10 лет. Достижениями этого года она назвала открытие новых офисов и центров обработки данных в Детройте, Боулдере, Лос-Анджелесе, Теннесси и Алабаме.

Напомним, что в России компанию Google оштрафовали за неприсоединение к государственной системе интернет-цензуры. О намерениях оштрафовать Google и открытии в связи с этим соответствующего административного дела в «Роскомнадзоре» заявили в конце ноября.

Источник: Ракурс


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