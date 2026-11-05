Модульный самолет X-70 Fractal для испытаний авиационных технологий презентовали в США. Фото:

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Модульний літак X-70 Fractal для випробувань авіаційних технологій презентували в США.

NASA показало свій новий експериментальний літак на заході UP. Summit, який відбувся 4 листопада в Космічному центрі імені Кеннеді. Презентована повітряна машина є гнучкою пілотованою платформою, яка покликана прискорити розробку авіаційних систем майбутнього. Про це Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору повідомило на своєму сайті.

Літак цікавий тим, що він модульний. Конструкція дозволяє оперативно змінювати експериментальне обладнання прямо між вильотами. Таким чином американські інженери створили потужну літаючу лабораторію, яка може перевіряти нові алгоритми управління та технології маневрування в реальних умовах.

Очільник NASA Джаред Айзекман заявив, що цей апарат стане передовою базою для тестування перспективних рішень.

Літак важить близько 4,5 т, а його крейсерська швидкість становить до 0,75 Маха (приблизно 800 км/год). Машина може підніматися на висоту майже 13,7 км й леліти на відстань понад 2 тис. 700 км.

Літак здатен нести близько 907 кг дослідницького обладнання. Корисне навантаження можна розміщувати як всередині фюзеляжу, так і на зовнішніх підвісках.

Нагадаємо, у серпні в аеропорту Платтсбурга у штаті Нью-Йорк шведсько-американська компанія Heart Aerospace випробувала повністю електричний літак X1. Політ тривав 27 хвилин, а літак зумів піднятися на 335 м. На електроенергію під час польоту було витрачено майже 5 дол.