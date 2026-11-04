Демократическая партия побеждает на выборах в Конгресс США. Фото:

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Ракурс

Демократична партія США перемагає на проміжних виборах до Конгресу.

В Америці вже почали надходити перші результати голосування за 35 сенаторів та 435 конгресменів у Палаті представників. Для більшості у Сенаті партії необхідно мати 51 голос. У Палаті представників перевагу матиме та партія, яка делегує щонайменше 218 конгресменів. Про попередні результати виборів пишуть Associated Press й The New York Times, а також інформують телеканали CNN, CBS News та CNBC.

Попередньо відомо, що на проміжних виборів Республіканська партія втрачає більшість у Сенаті — демократи здобули 52 місця. Однак підрахунок голосів ще продовжується.

Станом на 7.30 ранку за київським часом, кандидати у Сенат від Демпартії вже перемогли у шести штатах, де у чинному скликанні сенаторами є республіканці. Так, демократи вперше з 1932 року перемогли в консервативному Канзасі. А в Техасі, що вважається традиційно республіканським штатом, демократи не перемагали з 1988 року. Однак цьогоріч цей штат за Демократичною партією.

Президент США Дональд Трамп вже виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Американський заявив, що вони б перемогли, якби він був у виборчому бюлетені.

Мене не було у виборчому списку, а якби я там був, ми б перемогли З величезною перевагою! — написав він у своїй соцмережі.

The New York Times пише, що імовірність того, що Демократична партія здобуде більшість в обох палатах Конгресу, перевищує 95%.

Нагадаємо, Палата представників — це нижня палата Конгресу США. Саме тут ухвалюють федеральні закони, затверджують податкові та бюджетні рішення, а також можуть ініціювати імпічмент президента. Якщо демократи здобудуть більшість, Дональду Трампу буде складніше просувати свої законодавчі ініціативи.

Джерела: Associated Press, The New York Times, CNN, CBS News, CNBC