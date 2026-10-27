Дональд Трамп пообещал 1 млн дол. за разоблачение фальсификации на выборах в США. Фото:

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Президент США Дональд Трамп оголосив винагороду в розмірі 1 млн дол. за повідомлення про фальсифікації на майбутніх американських виборах.

Громадянин, який повідомить про фальсифікації на попередніх виборах або майбутніх проміжних виборах 2026 року отримає мільйон доларів. Гроші виплатять, якщо буде арешт та засудження причетних до порушень на виборах. Таку заяву зробив американський лідер. Але він не уточнив, хто має фінансувати ці затрати. Про це передає видання The Guardian.

Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на листопад. Заява Трампа стала продовженням його неодноразових тверджень про масштабні фальсифікації на виборах, які не мають належного підтвердження.

Зазначається, що на початку жовтня генеральні прокурори штатів від Демократичної партії посилили координацію дій, щоб протидіяти можливому втручанню федеральної влади в майбутні вибори. Це відбувається на тлі зростання занепокоєння через заяви Білого дому про фальсифікації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп обіцяв виплатити по 5 тис. дол. усім громадянам Штатів, якщо після виборів Республіканська партія матиме контроль над Палатою представників і Сенатом.

Джерело: The Guardian