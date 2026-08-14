Найбільший у світі повністю електричний літак вперше піднявся у повітря. Фото:

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Найбільший у світі повністю електричний літак вперше піднявся у повітря.

У середу, 12 серпня, в аеропорту Платтсбурга у штаті Нью-Йорк шведсько-американська компанія Heart Aerospace випробувала літак X1. Політ тривав 27 хвилин, а літак зумів піднятися на 335 м. Про це повідомила компанія виробник, а відео опублікувала в YouTube.

Зазначається, що електрична силова установка видала понад 1 МВт потужності. А на електроенергію під час польоту було витрачено майже 5 дол.

Як відомо, X1 — це повнорозмірний демонстратор майбутнього 30-місного гібридно-електричного літака ES-30. Очікується, що цю повітряну машину введуть в експлуатацію у 2031 році. Льотні випробування заплановані на 2028 рік.

Розробники очікують, що експлуатація ES-30 буде на понад 40% дешевшою, ніж традиційних регіональних літаків.

Нагадаємо, США здійснили тестовий пуск міжконтинентальної ракети Minuteman III з бази американських Космічних сил «Ванденберг» у Каліфорнії. Ракета подолала майже 6 тис. 750 км й долетіла до випробувального полігону Рональда Рейгана на Маршаллових островах у Тихому океані.