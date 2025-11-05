США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Пуск ракети Minuteman III. Фото: Vandenberg Space Force Base

https://racurs.ua/ua/n210121-ssha-vyprobuvaly-mijkontynentalnu-balistychnu-raketu-minuteman-iii.html

Ракурс

США здійснили тестовий пуск міжконтинентальної ракети Minuteman III.

У середу, 5 листопада, відбувся пуск ракети Minuteman III без бойової частини з бази американських Космічних сил «Ванденберг» у Каліфорнії. Ракета подолала майже 6 тис. 750 км й долетіла до випробувального полігону Рональда Рейгана на Маршаллових островах у Тихому океані. Про це повідомила прес-служба авіабази «Ванденберг».

Зазначається, що випробування були спрямовані на перевірку надійності й бойової готовності системи МБР, яка є ключовим елементом національної оборони Сполучених Штатів. Американські фахівці зібрали важливі дані для аналізу.

Як відомо, Minuteman III — це американська міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні з початку 1970-х років і є ключовим елементом ядерної тріади США. Вона здатна нести ядерні боєголовки на відстань понад 12 тис. км і вражати цілі з високою точністю. Це озброєння постійно модернізується.

Нагадаємо, запуск ракети Minuteman III мав відбутися після того, як президент США Дональд Трамп 30 жовтня наказав відновити ядерні випробування. У кінці вересня американці запускали чотири балістичні Trident II D5 Life Extension без ядерного боєзаряду з підводного човна в Атлантичному океані біля штату Флорида.